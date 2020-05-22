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بين الناس

رصف الطريق الرئيسى مطلب أهالى قرية أولاد يحيى بسوهاج

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن السيد عمران حسين ، من أهالى قرية أولاد يحيي بحرى نجع المشايخ التابعة لمركز دار السلام بمحافظ سوهاج ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم سفلتة الطريق .

 وقال فى رسالته : نعانى منذ مئات السسنين من الطريق الغير سوى والذى يعوق حركة السيارات بسبب عدم وجود أسفلت وتم عمل العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى .
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  ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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