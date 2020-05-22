صحة النواب تكشف موعد اختفاء كورونا من مصر وتؤكد: لا يوجد لقاح إلى الآن

قال محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه من المتوقع اختفاء فيروس كورونا المستجد من مصر فى موعد أقصى شهر سبتمبر أو أكتوبر، مؤكدًا أن مصر منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، تقوم بجهود جبارة من أجل العثور على لقاح فعال ضد كورونا.
وأكد "الشورى" لـ"صدى البلد"، أن جميع مراكز الأبحاث المصرية والمراكز الأخرى التابعة لوزارة الصحة وغيرها تسعى جاهدة لاكتشاف عقار ضد فيروس كورونا ولقاح آخر يحمى الإنسان ويمنع الفيروس من الوصول إلى الإنسان مرة أخرى.
وأوضح النائب، أن جميع العقارات التى يتم تداول أسمائها الآن ماهى إلا تجارب ولم تثبت فعاليتها حتى الآن ومعظمها تعالج الأعراض المرض فقط ولا تقضى على الفيروس، متابعًا:" نريد علاج يقضى نهائيًا على الفيروس وليس أعراضه".
وطالب النائب وزارة الإعلام بضرورة إطلاق العديد من حملات التوعية خلال هذه الفترة للمواطنين حول أخطار فيروس كورونا وكيفية منع وصول المرض إليهم من خلال ارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الوقائية الأخرى.
ووكان ذلك بعد أن أكدت شركة الأدوية AstraZeneca، قدرتها على تصنيع مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي تطوره جامعة أكسفورد وشحنها في سبتمبر إذا نجحت التجارب السريرية.