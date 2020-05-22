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برلمان

صحة النواب تكشف موعد اختفاء كورونا من مصر وتؤكد: لا يوجد لقاح إلى الآن

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسن رضوان
قال محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه من المتوقع اختفاء فيروس كورونا المستجد من مصر فى موعد أقصى شهر سبتمبر أو أكتوبر، مؤكدًا أن مصر منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، تقوم بجهود جبارة من أجل العثور على لقاح فعال ضد كورونا.

وأكد "الشورى" لـ"صدى البلد"، أن جميع مراكز الأبحاث المصرية والمراكز الأخرى التابعة لوزارة الصحة وغيرها تسعى جاهدة لاكتشاف عقار ضد فيروس كورونا ولقاح آخر يحمى الإنسان ويمنع الفيروس من الوصول إلى الإنسان مرة أخرى.


وأوضح النائب، أن جميع العقارات التى يتم تداول أسمائها الآن ماهى إلا تجارب ولم تثبت فعاليتها حتى الآن ومعظمها تعالج الأعراض المرض فقط ولا تقضى على الفيروس، متابعًا:" نريد علاج يقضى نهائيًا على الفيروس وليس أعراضه".

وطالب النائب وزارة الإعلام بضرورة إطلاق العديد من حملات التوعية خلال هذه الفترة للمواطنين حول أخطار فيروس كورونا وكيفية منع وصول المرض إليهم من خلال ارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الوقائية الأخرى.

ووكان ذلك بعد أن أكدت شركة الأدوية AstraZeneca، قدرتها على تصنيع مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي تطوره جامعة أكسفورد وشحنها في سبتمبر إذا نجحت التجارب السريرية.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، ذكرت الشركة إنها وقعت أول اتفاقيات بشأن 400 مليون جرعة على الأقل من لقاح كورونا، الذي لم يثبت فعاليته بعد، ولكنها تعمل على تطويره مع جامعة أكسفورد.

وأعربت الشركة عن أملها في توفير اللقاح في بريطانيا ابتداءً من سبتمبر، برغم أنه أثيرت الشكوك حول فعالية لقاح أكسفورد بعد أن فشل في وقف الفيروس على مجموعة من القردة.

ولا توجد حاليًا لقاحات معتمدة أو علاجات لكوفيد -19، والتي يتم اختبارها من قبل عدد من شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم. 

وتعمل الحكومات وصانعو الأدوية والباحثون على حوالي 100 لقاح، ويتوقع الخبراء أن تطوير علاج فعال للوقاية فيروس كورونا قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرًا. 
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