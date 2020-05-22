صحة النواب تكشف موعد اختفاء كورونا من مصر وتؤكد: لا يوجد لقاح إلى الآن

أكدت شركة الأدوية AstraZeneca، قدرتها على تصنيع مليار جرعة من لقاح

وكان ذلك بعد أن

وأعربت الشركة عن أملها في توفير اللقاح في بريطانيا ابتداءً من سبتمبر، برغم أنه أثيرت الشكوك حول فعالية لقاح أكسفورد بعد أن فشل في وقف الفيروس على مجموعة من القردة.





ولا توجد حاليًا لقاحات معتمدة أو علاجات لكوفيد -19، والتي يتم اختبارها من قبل عدد من شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم.





وتعمل الحكومات وصانعو الأدوية والباحثون على حوالي 100 لقاح، ويتوقع الخبراء أن تطوير علاج فعال للوقاية فيروس كورونا قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرًا.