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أخبار العالم

شركة أدوية عالمية توفر مليار جرعة من لقاح كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 04:25 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شيماء مصطفى
أكدت شركة الأدوية AstraZeneca، علي قدرتها على تصنيع مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي تطوره جامعة أكسفورد وشحنها في سبتمبر إذا نجحت التجارب السريرية.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، ذكرت الشركة إنها وقعت أول اتفاقيات بشأن 400 مليون جرعة على الأقل من لقاح كورونا، الذي لم يثبت فعاليته بعد، ولكنها تعمل على تطويره مع جامعة أكسفورد.

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وأعربت الشركة عن أملها في توفير اللقاح في بريطانيا ابتداءً من سبتمبر، برغم أنه أثيرت الشكوك حول فعالية لقاح أكسفورد بعد أن فشل في وقف الفيروس على مجموعة من القردة.

ولا توجد حاليًا لقاحات معتمدة أو علاجات لكوفيد -19، والتي يتم اختبارها من قبل عدد من شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم. 

وتعمل الحكومات وصانعو الأدوية والباحثون على حوالي 100 لقاح، ويتوقع الخبراء أن تطوير علاج فعال للوقاية فيروس كورونا قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرًا. 
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