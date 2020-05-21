أحمد السقا يعلق على الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار.. شاهد

علق الفنان أحمد السقا على حلقة مسلسل الاختيار الـ 28 التي تجسد بطولة شهداء معركة البرث في محاربة الإرهاب.





وغرد أحمد السقا عبر تويتر قائلا: "‏هنعمل ايه يافندم؟.. هنموت رجاله زى ماعيشنا ياهرم ‎#الاختيار".





ويشارك الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني بمسلسل الاختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي.







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وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏





يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.

