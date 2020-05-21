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فن

أحمد السقا يعلق على الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار.. شاهد

الخميس 21/مايو/2020 - 10:55 م
احمد السقا
احمد السقا
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مصطفى كرم

علق الفنان أحمد السقا على حلقة مسلسل الاختيار الـ 28 التي تجسد بطولة شهداء معركة البرث في محاربة الإرهاب.


وغرد أحمد السقا عبر تويتر قائلا: "‏هنعمل ايه يافندم؟.. هنموت رجاله زى ماعيشنا ياهرم ‎#الاختيار".


ويشارك الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني بمسلسل الاختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي.


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وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.

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