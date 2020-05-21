بالتزامن مع كورونا.. شرطة دبي تضبط 58 طن مخدرات

كشف القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، تمكن قوات الشرطة الإماراتية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات بالتزامن مع عمليات التعقيم لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضح المري خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن الإمارات لديها علاقات قوية مع المنظمات الأمنية العالمية، إضافة إلى مراكز استشراف المستقبل ومركز تحليل البيانات الجنائية، وغيرها التي تتواصل مع المنظمات الأمنية العالمية في آسيا وأوروبا للحد من الجريمة والقضاء عليها، خاصة في مجال الأمن السيبراني وغيره.





وأشار المري إلى أنه خلال أوقات الحظر والتعقيم الشامل، هناك بعض الشرائح الاجتماعية ترتكب ممارسة خاطئة من خلال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الشرطة ضبطت منذ أيام نحو 58 طنا من المخدرات في عملية وصفها بالاستباقية، وأطلق عليها "عملية التعقيم".





وفيما يتعلق بفيروس كورونا، قال المسؤول الإماراتي إن الفترة الماضية كانت مؤشرات الواقع الصحي مستقرة، ومناسبة للأعداد التي تدخل المستشفيات، واعتبر أن ذلك دليلا على جاهزية القطاع الصحي من مستشفيات حكومية وخاصة، والإمكانيات العالية للحجر الصحي والعزل وأن النسب التي تسجل هي نسب أقل عن المعدلات العالمية.