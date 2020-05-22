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فن

هاني رمزي بعد عرض حلقة الاختيار .. ملحمة وطنية تحية لكل صناعه

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:11 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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محمد بدران

علق الفنان هانى رمزى حلقة الاختيار التى تم عرضها اليوم واستشهد فيها العقيد احمد صابر منسي.

مسلسل الاختيار .. ماذا قالت دار الإفتاء بعد أحداث الحلقة الـ28؟

ونشر هانى رمزى صورة للفنان امير كرارة وهو يجسد الشهيد العقيد احمد المنسي من خلال حسابه الشخصي انستجرام ، وعلق قائلًا: "تحيه لشهداء الوطن ... مسلسل #الاختيار ملحمه وطنيه تحيه لكل صناعه كلنا #جيش_مصر ولا يمكن ننسى العهد #تحيا_مصر"


وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما. 



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