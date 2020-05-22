مؤلف مسلسل الاختيار: حلقة ملحمة البرث كانت بمثابة الوصول للقمة.. وبكيت عند مشاهدتها.. فيديو

أكد باهر دويدار كاتب ومؤلف مسلسل الاختيار أن الهدف الأساسي من مسلسل الاختيار قد تحقق مؤكدا أن الرسالة التي تحققت أكبر من أحلامنا.
وأضاف دويدار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية اكسترا نيوز أن حلقة اليوم والتي تناولت ملحمة البرث البطولية كانت بمثابة الوصول إلى القمة.
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وتابع كاتب ومؤلف مسلسل الاختيار أن رد فعل الجمهور على الحلقة لم يكن متوقعا.
وأشار باهر دويدار إلى أن المسلسل كان توثيقيا بطريقة كبيرة في فترة حكم الإخوان والأحداث التي عقبتها بعد ذلك مؤكدا أنني قمت بتوثيق الأحداث والفيديوهات واللقطات لعرضها.
وقال إن حلقة ملحمة البرث كانت قاسية على مشاعر الكثير مؤكدا أنني حضرت تصوير تلك الحلقة ولكن عند عرضها تأثرت بشكل كبير وبكيت.
وأضاف دويدار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية اكسترا نيوز أن حلقة اليوم والتي تناولت ملحمة البرث البطولية كانت بمثابة الوصول إلى القمة.
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ملحمة البرث حديث السوشيال ميديا.. استشهاد المنسي في الاختيار
وتابع كاتب ومؤلف مسلسل الاختيار أن رد فعل الجمهور على الحلقة لم يكن متوقعا.
وأشار باهر دويدار إلى أن المسلسل كان توثيقيا بطريقة كبيرة في فترة حكم الإخوان والأحداث التي عقبتها بعد ذلك مؤكدا أنني قمت بتوثيق الأحداث والفيديوهات واللقطات لعرضها.
وقال إن حلقة ملحمة البرث كانت قاسية على مشاعر الكثير مؤكدا أنني حضرت تصوير تلك الحلقة ولكن عند عرضها تأثرت بشكل كبير وبكيت.