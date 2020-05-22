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فن

إسعاد يونس تعليقا على مسلسل الاختيار: قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:38 ص
ابطال كمين البرث
ابطال كمين البرث
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محمد بدران
علقت الفنانة إسعاد يونس على حلقة مسلسل الاختيار الذى تم عرضها اليوم التي استشهد فيها العقيد أحمد صابر منسي. 


ونشرت إسعاد يونس صورا للشهداء من خلال حسابها الشخصي انستجرام، وعلقت قائلة: "قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان".



وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 


ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما.




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