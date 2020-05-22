زوجة أحمد منسي: كنت شايلة هم مشهد استشهاده وبكيت بحرقة عليه

قالت منار سليم، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى أن ما جاء في مسلسل الاختيار جزء من الواقع ، إذ كان الشهيد منسي أكثر إنسانية مما ظهر في المسلسل ، ولا توجد مبالغة في هذه الشخصية التي قدمت في المسلسل.

وتابعت أن زوجها الشهيد احمد منسى كان شخص مثالى جدا وماتم عرضه من شخصيته ربع حقيقة إنسانيته لدرجة أنه عندما كان يتصدق كانت ليس بغرض الثواب فقط ولكن كان يشعر من يتصدق عليه بأن فرد من أسرته ، فكان يطمئن عليه ويسأل عليه دوما " وقالت كل يوم يزداد فخرها بزوجها الشهيد وكل الشهداء بما قدموه في سبيل الدفاع عن تراب الوطن.

وحول مشهد استشهاد زوجها قالت : منذ بداية رمضان نحمل هم هذا اليوم وعرض مشهد استشهاد أحمد المنسي لأن الواقع فاق كل خيالاتى، موضحة أن الشهيد أحمد المنسي استشهد بنفس الطريقة .

وأضافت أن زوجها أحمد المنسي كان منتظرا الشهادة دائما وكان يردد عبارات أنه لن يطول في تلك الحياة وقدمت الشكر للقائمين على مسلسل الاختيار، علي إبداعهم في المسلسل حتى أنهم مثلوا ما قام به احمد المنسي من مواقف إنسانية ، مؤكدة ان الفنان أمير كرارة برع فى تجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسي وبذل الكثير من الجهد وإن المسلسل كرم ذكرى الشهداء جميعا وليس أحمد المنسي فقط ، معلقة : قلوبنا اتقطعت النهاردة بعد مشهد استشهاد المنسي و أن صناع المسلسل أخبرونا أن حلقة اليوم ستكون قاسية وتابعت:" في المونتاج كان لديهم حزن شديد ولذلك أصدروا بيانا يناشدون خلاله عائلات الشهداء بعدم متابعة حلقة اليوم".

وأن صناع عمل مسلسل الاختيار والمشاركين به أبطال أيضًا، استطاعوا أن يقدموا عملا حاز على إعجاب المصريين بعدما وضح حجم التضحيات التي يقدمها الشهداء في سبيل الدفاع عن أرض الوطن" وأردفت: أن أبطال المسلسل قاموا بجهد كبير ومحدش فيكم قصر ..أنا فخورة بصناع العمل"

روت منار زوجة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي، لحظات مشاهدة حلقة اليوم من مسلسل الاختيار : عمري ماكنت أتخيل اللحظات الأخيرة في حياة زوجي وصلابته وفوجئت بتفاصيل لم أكن أعرفها في حلقة استشهاد كمين البرث وأضافت زوجة الشهيد البطل، أن لحظة وفاة منسي كانت تعبر عن الحقيقة، لافتة إلى أن هناك دقة كبيرة جدا في تقديم لحظة استشهاده.

وتابعت منار زوجة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي انها بكت بشدة في حلقة اليوم ليس فقط فى مشهد استشهاد زوجها ولكن من أجل كل الشهداء بالإضافة إلى حديثه في اللحظات الأخيرة لأنها لحظات مؤثرة جدا.