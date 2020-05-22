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أخبار البلد

٥ فنادق في ثلاث محافظات تحصل على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:35 ص
وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار
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محمد الاسكندرانى
تسلم مساء أمس الخميس، ٥ فنادق بثلاث محافظات هى القاهرة الكبرى والسويس والإسكندرية، شهادة السلامة الصحية، بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.

وأوضح السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه خلال أعمال الفحص التي قامت بها اليوم عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، علي بعض الفنادق في هذه المحافظات، أسفرت عن أن فندق واحد من ثلاثة فنادق بمحافظة السويس، وفندقين من أربعة فنادق فى محافظة القاهرة الكبرى، وفندقين فى محافظة الاسكندرية، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.

والفنادق التي استوفت الشروط وحصلت علي الشهادات في القاهرة الكبرى شملت فندق انتركونتنتال سيتى ستارز وستاى بريدج، أما محافظة السويس شملت فندق ستيلا دي مارى بالعين السخنة، وعن الفنادق فى محافظة الاسكندرية شملت فندق إيبر اوتيل ببرج العرب، وذا چى بالساحل الشمالى.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.
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