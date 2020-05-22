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منوعات

باحثون: كورونا يتصرف بشكل مختلف عن الفيروسات الأخرى

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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احمد شريف

وجد الباحثون أن فيروس كورونا يتصرف بشكل مختلف عن باقي الفيروسات ، مما يمنع الجينات التي تمنع الفيروس من نسخ نفسه ولكن تسمح للجينات التي تدعو الخلايا المناعية إلى التصرف بشكل طبيعي.


وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي، يتسبب هذا الأمر في تكاثر فيروس كورونا والإفراط في إنتاج الخلايا المناعية لإغراق الرئتين والأعضاء الأخرى بالفيروس ، مما يؤدي إلى التهاب حاد.



يقول الفريق ، من مدرسة إيكان للطب في جبل سيناء في مدينة نيويورك ، إن علاج المرضى في المراحل المبكرة من المرض يجب أن يركز على استعادة المسار الذي  ينتجه الفيروس التاجي من جينات بدلًا من التركيز على الالتهاب التي يؤديها المرض.


قال دكتور بنيامين تين أوفر، عالم الفيروسات وأستاذ علم الأحياء الدقيقة في كلية الطب إيكان ، لصحيفة ديلي ميل، أن الخلية المصابة لديها "وظيفتان للقيام بهما".


وأضاف أن أحد هذه الوظائف هي إخبار جميع خلايا الجسم بالتحصين والمهمة الثانية هي تجنيد الخلايا المناعية الأكثر قوة  بموقع الإصابة.


أوضح عالم الفيروسات، ان خلايا الجسم تحتوي عادة على مجموعتين من الجينات المضادة للفيروسات: الإنترفيرون والكيميوكينات.


 ويقوم جين الإنترفيرون بمقاومة بروتينات التى تطلقها الخلايا المصابة ويمنع قدرتها   على التكاثر.


وأشار العالم أن الفيرس يقوم بعملية تمويه للخلايا المناعية ليتمكن من التكاثر بجسد المريض في تصرف غريب، لا يفهمه البعض.


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