مدرب حراس الأهلي السابق يكشف موقفه من تولي منصب في الزمالك ..فيديو

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، عن موقفه من تولي تدريب حراس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك.





وقال سليمان خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت 2 في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه ابراهيم فايق، إن الاحتراف قد يجعله يوافق على العمل في الزمالك وفقًا للظروف التي تواكب العرض.





وتابع: حسام البدري طلب انضمامي للجهاز الفني للمنتخب.





وأضاف سليمان أن محمود الجوهري تولى تدريب الزمالك وهذا أمر احترافي.





وتابع: "الآن يتواجد في لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي زكريا ناصف وهو اختتم حياته في الزمالك كلاعب وكان من هدافي الفريق، لذا لا عيب في اتخاذ مثل هذه الخطوة.





وأشار سليمان الى أن، عدم انضمامه للجهاز الفني لمنتخب مصر مع حسام البدري كان بسبب عدم وجود وفاق في الاتفاقات التي تمت.