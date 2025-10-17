نشر فيديوهات خادشة.. القبض على صانع محتوى جديد بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانع محتوى والقائم على إدارة صفحاته – مقيمان بمحافظة القاهرة) بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا وعبارات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما") ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".