طفلة تنقذ 4 أرواح بعد وفاتها.. وتفجر قانونًا جديدًا في بريطانيا





يرى القانون الجديد أن كل شخص بالغ في بريطانيا يعتبر متبرع بالأعضاء تلقائيًا دون إذن موافقته من أجل إنقاذ الأشخاص الذين ينتظرون عمليات زرع منقذة للحياة.





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حيث يُعتبر الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر موافقين على التبرع بأعضائهم عندما يموتون ما لم يذكروا صراحةً خلاف ذلك أو حالتهم مستبعدة.





تم تعديل القانون ودخل حيز التنفيذ بفضل حملة قام بها صبي صغير 9 سنوات حصل على قلب جديد من فتاة تدعى كيرا في نفس عمره توفيت بعد حادث سيارة وفقًا لصحيفة مترو.









أنقذت كيرا بول 4 أرواح، بما في ذلك حياة الصبي ماكس جونسون، بعد أن سمح والدها للأطباء بزرع أعضائها لأشخاص آخرين بعد وفاتها في حادث أليم عام 2017.





ومن المؤمل أن يؤدي القانون إلى 700 عملية زرع إضافية كل عام بحلول عام 2023 ويثير محادثات حيوية حول التبرع بالأعضاء داخل العائلات.







