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منوعات

شاهد.. طفل مولود في الشهر الخامس يتحدى التوقعات| صور

الخميس 21/مايو/2020 - 09:46 م
طفل
طفل
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عزة عاطف
أنت تريد والله يفعل ما يريد، ففي حالة عجيبة ورغم ولادة رضيع ابن 5 أشهر بوزن يصل إلى 1 رطل (أي 490 جم) فقط، تحدى الطفل المسكين جميع احتمالات البقاء على قيد الحياة في مرحلة الولادة ليعيش كطفل سليم.

ولد الطفل «آرون جاكلين» البالغ من العمر الآن عامين، مبكرًا بأربعة أشهر وطوله 11 سم (4.5 بوصة) مما دفع الأطباء إلى التحذير من أن لديه فرصة 20 ٪ فقط للبقاء على قيد الحياة. 

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جاء المخاض أمه مبكرًا قبل 16 أسبوعًا بعد نزيف حاد أثناء فترة الحمل، ووفقًا لصحيفة مترو فقد عانى آرون من نزيف في الدماغ أثناء ولادته، مما أدى بالأطباء إلى تحذير أمه من احتمالية ولادته بإعاقات شديدة.


لكن الطفل آرون تحدى تلك التوقعات القاتمة وكبر ليصبح صبيًا سعيدًا وجسده صحيًا يبلغ من العمر عامين الآن ولا يعاني من أي مشاكل صحية أو إعاقات.

تقول مديرة إعادة التأهيل الخاصة به: "أشعر بالسوء لقول ذلك ولكن في المرة الأولى التي رأيته فيها، وجدت صعوبة في النظر إليه.. لكنه تعافى بسرعة وأصبح صبيًا جميلًا.
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