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منوعات

تحقيق جديد يكشف فشل دقة مسح فيروس كورونا بأمريكا

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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احمد شريف

كشف تحقيق جديد أن العديد من اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا التاجي الجديد الموجود حاليًا في السوق غير موثوقة.


وبحسب صحيفة ديلي ميل، بحثت شبكة إيه بي سي الاخبارية الأمريكية في تسعة اختبارات تستخدم قطرة دم من وخز الإصبع لمعرفة ما إذا كان الشخص  لديه خلايا مقاومة للمناعة ضد فيروس كورونا ام لا.


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 وجد الباحثون أن أربعة من الاختبارات التسعة فشلت في تلبية معايير Mayo Clinic الطبية من حيث الدقة والأداء.


 في الواقع ، أعطى اختبار واحد نتيجة إيجابية للأجسام المضادة عندما أضاف الباحثون قطرة محلول ملحي فقط ، وليس عينة دم.


هناك حاليًا أكثر من 200 اختبار للأجسام المضادة للفيروس التاجي متاحة في جميع أنحاء امريكا ، وفقًا لـ ABC News.


 يساعد الاختبار في تحديد الأجسام المضادة لمحاربة الأمراض لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى ولكن قد يكون لديهم أعراض خفيفة أو لا توجد أعراض على الإطلاق.


 يقول مسؤولو الصحة إن هذه الاختبارات يمكن أن تساعد العلماء على فهم مدى انتشار الفيروس ، وعدد الأشخاص الذين يتلامسون مع الفيروس ولا يمرضون ، ومدة بقاء المرضى محصنين بعد شفائهم.


 هذا أمر مهم لأنه يمكن أن يسمح للأشخاص المناعيين بمغادرة منازلهم والعودة إلى العمل ودعم القوى العاملة وكذلك مساعدة العاملين في الرعاية الصحية على تحديد ما إذا كانوا محصنين.


 ولكن ، من ناحية أخرى ، فإن الإيجابية الزائفة ستجعل الشخص يعتقد أن لديه مناعة ضد الفيروس بينما في الواقع ليس كذلك.


اكتشف التحقيق أن أربعة من التسع مجموعات التي تم اختبارها أعطت نتائج غير دقيقة للأجسام المضادة.


ووفقًا لـ ABC News ، وجد العلماء أيضًا اختبارات الأجسام المضادة التي تستخدم قارورة كاملة من الدم قدمت نتائج أكثر دقة ، ولكن بالكاد.


أعطى الباحثون أربعة من أصل 10 اختبارات لقارورة الدم A + ، وثلاثة في 'B range' وثلاثة بدرجة F.


من بين 200 مجموعة موجودة حاليًا في السوق ، حصلت 12 فقط على ترخيص استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.


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