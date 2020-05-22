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أخبار العالم

أمريكا.. تسجيل 1255 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة سجلت 1255 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

من جانب آخر، قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أمس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت 300 مليون جرعة من لقاح بريطاني محتمل لفيروس كورونا، والذي تعمل على تطويره جامعة أوكسفورد البريطانية. 

ووافقت وزارة الصحة الأمريكية على دفع ما يصل إلى 1.2 مليار دولار لتسريع تطوير لقاح "أسترا زينيكا" وتأمين 300 مليون جرعة من اللقاحات للولايات المتحدة بناء على طلب الرئيس ترامب.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات بأكثر من مليون و617 إصابة، ومن حيث الوفيات بأكثر من 96 ألف حالة، وفق جامعة جونز هوبكنز.

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