39 مليون أمريكي يفقدون وظائفهم بسبب كورونا

كشفت الإحصائيات الرسمية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى 39 مليون شخص.









ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن أكثر من 2.4 مليون شخص فقدوا وظائفهم ، حيث تقدموا للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع الرقم إلى ما يقرب من 39 مليون أمريكي.





وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن معدل البطالة قد يصل في يونيو ما بين 20% إلى 30%، ليصبح الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة منذ فترة الكساد العظيم.









وتستعد الولايات المتحدة لإعادة فتح الاقتصاد، وذلك بسبب الخسائر الفادحة جراء الإغلاق إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.









فيما ظل النشاط الصناعي في منطقة فيلادلفيا (شمال شرق البلاد) سلبيا خلال مايو للشهر الثالث على التوالي، وذلك لاستمرار تأثره بالوباء.