طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 2.438 مليون خلال مايو

الأمريكيين بتقديم طلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مع استمرار تصفية طلبات الأعمال المتراكمة الناتجة عن فيروس كورونا في اطلاق موجة ثانية من عمليات تسريح الموظفين مما يعني أن هناك شهرا آخر من فقدان الكثير من الوظائف خلال شهر مايو. قام العديد منبتقديم طلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مع استمرار تصفية طلبات الأعمال المتراكمة الناتجة عن فيروس كورونا في اطلاق موجة ثانية من عمليات تسريح الموظفين مما يعني أن هناك شهرا آخر من فقدان الكثير من الوظائف خلال شهر مايو.





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وزارة العمل الأمريكية اليوم إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت إجمالا 2.438 مليون في مايو . وصرحتاليوم إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت إجمالا 2.438 مليون في مايو .





كما كانت هناك تعديل بيانات الأسبوع السابق بالخفض لتظهر تقديم 2.687 مليون طلب بدلا من 2.981 مليون في السابق.