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اقتصاد

طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 2.438 مليون خلال مايو

الخميس 21/مايو/2020 - 04:35 م
إعانة البطالة الامريكية
إعانة البطالة الامريكية
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وكالات
قام العديد من الأمريكيين بتقديم طلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مع استمرار تصفية طلبات الأعمال المتراكمة الناتجة عن فيروس كورونا في اطلاق موجة ثانية من عمليات تسريح الموظفين مما يعني أن هناك شهرا آخر من فقدان الكثير من الوظائف خلال شهر مايو.


وصرحت وزارة العمل الأمريكية اليوم  إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت إجمالا 2.438 مليون في  مايو .

كما كانت هناك تعديل بيانات الأسبوع السابق بالخفض لتظهر تقديم 2.687 مليون طلب بدلا من 2.981 مليون في السابق.
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