فوضى وعدم دقة.. خبراء أمريكيون: لا نجري الاختبارات الحقيقية لـ كورونا

كشف تقرير صادر عن خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، عن أن اختبار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة غير منظم وخاطئ، ويحتاج إلى تنسيق على المستوى الوطني.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال الفريق في جامعة "مينيسوتا"، إن الاختبار ليس دقيقًا بما يكفي لاستخدامه وحده في الكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وتحديد من يجب أن يعود إلى العمل أو إلى المدرسة.





وذكر "مايك أوسترهولم"، رئيس مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بالجامعة، "هناك فوضى.. الاختبار مهم للغاية، لكننا لا نجري الاختبار الصحيح".





وأكد أوسترهولم أن "البيانات مشوشة بالفعل لأن نظام الصحة العامة انهار".





وأشار التقرير إلى بعض التوصيات المحددة للاختبارات التي تتم لمعرفة ما إذا كان شخص ما مصابًا بفيروس كورونا المستجد، موصيا بعدم إجراء اختبار شامل في المستشفيات، والاختبارات في المدارس أو الأماكن قليلة الخطر.