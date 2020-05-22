شاهد.. تلاوة نادرة من محمود الشحات تبهر شريف عامر

لـ آية غض البصر من سورة النور. أبهر الشيخ محمود الشحات ، قارئ القرآن الكريم، الإعلامي شريف عامر بتلاوة نادرة





وتابع:"آية غض البصر من الآيات الصعبة لطولها فهى تحتاج نفس طويل لكونها آية كبيرة ولكن لها فضل عظيم ففيها تشريع الله سبحانه وتعالى للرجال والنساء".





وقال محمود الشحات خلال حواره مع الإعلامية "شريف عامر"، مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" قارئ يجب ان يتميز بالصوت العذب والإحساس حتى يجذب القارئ".





وأضاف الشحات:" رأيت بعينى في دول أوربية إنصات غير المسلمين للقران وتفاعلهم مع القراءة رغم عدم فهمهم لمعاني الآيات".





ونوه إلى أن في أي دولة يذهب إليها يسأل عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، مؤكدا أن له محبين في كل الدول".