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منوعات

اكتشاف رصيف أثري عمره آلاف السنين أسفل شوارع روما .. صور

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية،انه تم فتح حفة عمقها ثمانية أقدام في شارع أمام منطقة البانثيون في روما ، وكشفت عن العديد من أحجار الرصف القديمة التي يعود تاريخها إلى 27 قبل الميلاد.


وأفادت الصحيفة أن الحفر المحفورة بلغ طولها 10 أقدام حيث تم فتح الارض بشكل غير متوقع بعد ظهر أحد أيام الأحد  في شارع مرصوف بالحصى في ساحة ديلا روتوندا ، بالقرب من خطوات البانثيون الأمامية.


وكشف علماء الآثار أن الرصيف الاثري المكتشف بدا وكأنه يستخدام في الشوارع حول منطقة البانثيون عندما تم بناؤه لأول مرة ، والتي تم رصفها لاحقًا بعد سلسلة من مشاريع إعادة البناء في القرن الأول الميلادي.


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وفقًا لتقرير نشر في صحيفة سميثسونيان ، كان مسؤولو المدينة يدركون أن أحجار الرصف القديمة كانت موجودة تحت السطح لكنهم قرروا عدم تنفيذ أي مشروع تنقيب أكبر خشية أن يؤدي ذلك إلى التخريب.


وكانت الأحجار العتيقة محفوظة بشكل جيد بشكل غير معتاد لأنها كانت محاطة في الغالب بالبوزولان ، وهو نوع من الأوساخ بكميات كبيرة من ثاني أكسيد السيليكون يمتص الرطوبة الزائدة ويمكن أن يساعد في منع التعفن.


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