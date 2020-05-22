أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢٢-٥-٢٠٢٠

أسعار الدواجن اليوم

سجلت

اليوم ما بين 29 و28 جنيها للكيلو، وبلغ لحم الدواجن الحمراء " الساسو" سعرا يتراوح ما بين 29 و29.5 جنيه، أما سعر كيلو الدواجن البلدى فيصل إلى 40 جنيها.

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