كلمات تفرح .. أطفال مصر يدعمون شهداء جيش بلادهم

عرضت قناة دى أم سي تقرير فيديو ورسائل من أطفال مصر لـ شهداء مصر، بعنوان " كلمات تفرح من الأطفال لشهداء جيش بلادهم على طريقتهم الخاصة".
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وقال أحد الأطفال خلال الفيديو ببرنامج " 8 الصبح، تقديم الإعلامية
داليا أشرف، إ ن الجيش هو أعظم جيش فى الدنيا .. هما أملنا الحقيقي".
وكشفت فتاة صغيرة " احنا بنام و هما بيفضلوا سهرنين يضحوا بحياتهم من
أجلنا.. ووقفين على الحدود لمنع المجرمين من تدمير مصر".
وقامت القناة بعض صور الشهداء، والأطفال قامت بتوجيه رسائل حب ليهم.