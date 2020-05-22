كلمات تفرح .. أطفال مصر يدعمون شهداء جيش بلادهم

عرضت قناة دى أم سي تقرير فيديو ورسائل من أطفال مصر لـ شهداء مصر، بعنوان " كلمات تفرح من الأطفال لشهداء جيش بلادهم على طريقتهم الخاصة".

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وقال أحد الأطفال خلال الفيديو ببرنامج " 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إ ن الجيش هو أعظم جيش فى الدنيا .. هما أملنا الحقيقي".

وكشفت فتاة صغيرة " احنا بنام و هما بيفضلوا سهرنين يضحوا بحياتهم من أجلنا.. ووقفين على الحدود لمنع المجرمين من تدمير مصر".

وقامت القناة بعض صور الشهداء، والأطفال قامت بتوجيه رسائل حب ليهم.