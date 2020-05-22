اخبار الفن .. مسلسل الاختيار يشعل مواقع التواصل .. وخطأ فادح في مسلسل البرنس





نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.





تزامنا مع عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار التي رصدت استشهاد ابطال كمين البرث، نشر الفنان محمد رمضان صورًا من مشاركته في تشيع جثمان الشهيد احمد المنسي.





كشفت عدد من المواقع التركية ان فريق مسلسل المسلسل التركي ابنة السفير سوف يبدأ تصوير الجزء الثاني يوم 1 يونيو، بعد فترة تصوير استمرت اكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.





تصدرت الحلقة الـ 28 من مسلسل ونحب تاني ليه محرك بحث جوجل الشهير، بعد مرور ساعات على عرضها.





أثيرت حالة كبيرة من الجدل، حول مسلسل البرنس، للفنان محمد رمضان، المعروض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، عبر قناة dmc الفضائية، بسبب وجود عدة أخطاء فادحة بالمسلسل.



