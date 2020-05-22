بدء تصوير الجزء الثاني من المسلسل التركي ابنة السفير

سوف يبدأ تصوير الجزء الثاني يوم 1 يونيو، بعد فترة تصوير استمرت اكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.





وشهدت احداث الحلقة الاخيرة من الموسم الاول من ابنة السفير اعتراف سلطان الذي يقوم بدوره " انجين اكيورك" لزوجته السابقة وحبيبته نارين " نسيلهان اتاجول" ان زوجته مياده حامل في طفلهما الاول، لتتحطم آمال نارين في العودة لحبيبها سلطان ووالد ابنتهما ملك.





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تدخل نارين في نوبة بكاء هي وسلطان الذي يشعر بالذنب خاصة انه لا يحب زوجته مياده الا ان نارين تطرده من منزلها وتعترف له انها لن تلفظ اسمه طيلة حياته في محاولة منها لنسيانه، ينهار سلطان امام باب منزل نارين وتنتهي احداث الجزء الاول.



