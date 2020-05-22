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فن

بدء تصوير الجزء الثاني من المسلسل التركي ابنة السفير

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:26 ص
مسلسل ابنة السفير
مسلسل ابنة السفير
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شروق ابراهيم
كشفت عدد من المواقع التركية ان فريق مسلسل المسلسل التركي ابنة السفير سوف يبدأ تصوير  الجزء الثاني يوم 1 يونيو، بعد فترة تصوير استمرت اكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وشهدت احداث الحلقة الاخيرة من الموسم الاول من ابنة السفير اعتراف سلطان الذي يقوم بدوره " انجين اكيورك" لزوجته السابقة وحبيبته نارين " نسيلهان اتاجول" ان زوجته مياده حامل في طفلهما الاول، لتتحطم آمال نارين في العودة لحبيبها سلطان ووالد ابنتهما ملك.

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تدخل نارين في نوبة بكاء هي وسلطان الذي يشعر بالذنب خاصة انه لا يحب زوجته مياده الا ان نارين تطرده من منزلها وتعترف له انها لن تلفظ اسمه طيلة حياته في محاولة منها لنسيانه، ينهار سلطان امام باب منزل نارين وتنتهي احداث الجزء الاول.

مسلسل ابنة السفير تحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط  يدعى " سلطان " بطرد زوجته " نارين " والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترافها له بأنها تعرضت للاغتصاب من احد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الاحداث.

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