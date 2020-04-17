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فن

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل ابنة السفير .. تفاصيل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:00 ص
ابنة السفير
ابنة السفير
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شروق ابراهيم
انتهى الموسم الاول من المسلسل التركي ابنة السفير بعرض الحلقة ال ٤٦ عبر منصة شاهد.نت التي تعرضه حصريا بعد الشاشة التركية مباشرة.

وشهدت احداث الحلقة الاخيرة من الموسم الاول من ابنة السفير اعتراف سلطان الذي يقوم بدوره " انجين اكيورك" لزوجته السابقة وحبيبته نارين " نسيلهان اتاجول" ان زوجته مياده حامل في طفلهما الاول، لتتحطم آمال نارين في العودة لحبيبها سلطان ووالد ابنتهما ملك.

تدخل نارين في نوبة بكاء هي وسلطان الذي يشعر بالذنب خاصة انه لا يحب زوجته مياده الا ان نارين تطرده من منزلها وتعترف له انها لن تلفظ اسمه طيلة حياته في محاولة منها لنسيانه، ينهار سلطان امام باب منزل نارين وتنتهي احداث الجزء الاول.

مسلسل ابنة السفير تحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط  يدعى " سلطان " بطرد زوجته " نارين " والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترافها له بأنها تعرضت للاغتصاب من احد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الاحداث.

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