مسلسل ونحب تاني ليه.. الحلقة 28 في صدارة محرك بحث جوجل

تصدرت الحلقة الـ 28 من مسلسل ونحب تاني ليه محرك بحث جوجل الشهير، بعد مرور ساعات على عرضها.
واشتعلت الاحداث بشكل كبير عقب انفصال غالية " ياسمين عبد العزيز" ومراد " كريم فهمي" مجددا، بسبب رفض والده لزيجتهما بسبب معرفته ان غالية مطلقة ولديها ابنة.
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تدور القصة حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.
مسلسل ونحب تاني ليه بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الآخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.