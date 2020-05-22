مسلسل ونحب تاني ليه.. الحلقة 28 في صدارة محرك بحث جوجل





واشتعلت الاحداث بشكل كبير عقب انفصال غالية " ياسمين عبد العزيز" ومراد " كريم فهمي" مجددا، بسبب رفض والده لزيجتهما بسبب معرفته ان غالية مطلقة ولديها ابنة.





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تدور القصة حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.



