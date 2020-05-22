هل ليلة القدر ثابتة أم متحركة؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

وأشار إلى أنه من ظن أنها ليلة القدر وكانت غير ذلك ، فكرم الله وفضله واسع، والله يعاملنا بالإحسان وبالرحمة والفضل ، فظن خيرا ترى خيرا، الاهم أنك تحسن صيامها وقيامها.

فضل ليلة القدر





ليلة القدر مباركة، فيها يقدر الله – عز وجل- ما يكون من الأقدار كل عام للأحياء والأموات، الشقي والسعيد ،الصحيح والمريض، والغني والفقير؛ لذا يجب أن نلجأ إلى الله، قال – سبحانه وتعالى- « فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»، ( سورة الدخان: الآية 4).

ليلة القدر ليلة سلام، قال - تعالى-: « سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ»، ( سورة القدر: الآية 5)، مختتمًا: " من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمرنا بتحريها في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان.





ليلة القدر نزل فيها القرآن على لسان ملَك ذو قدر لرسول ذي قدر على أمة ذات قدر؛ فهذا من شرفها، قال – تعالى-: « شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ..»، ( سورة البقرة: الآية 158)، وقال أيضًا: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»، ( سورة القدر: الآية 1).



