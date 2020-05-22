AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل ليلة القدر ثابتة أم متحركة؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:16 ص
هل ليلة القدر ثابتة
هل ليلة القدر ثابتة أم متحركة .. دار الإفتاء ترد
Advertisements
محمد شحتة
هل ليلة القدر ثابتة أم متحركة.. قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للعلماء أقوال في هذه المسألة فمنهم من يقول بأنها ثابتة ومن يقول بأنها متحركة.


وأضاف، وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان كلها ليالي مباركة وكلما أخلص الإنسان لله وتجرد من مشاغل الدنيا وأحضر قلبه وضعفه بين يدي الله عزوجل، كلما كان ذلك قبولا له عند الله.

وأشار إلى أنه من ظن أنها ليلة القدر وكانت غير ذلك ، فكرم الله وفضله واسع، والله يعاملنا بالإحسان وبالرحمة والفضل ، فظن خيرا ترى خيرا، الاهم أنك تحسن صيامها وقيامها.

فضل ليلة القدر

ليلة القدر مباركة، فيها يقدر الله – عز وجل- ما يكون من الأقدار كل عام  للأحياء والأموات، الشقي والسعيد ،الصحيح والمريض، والغني والفقير؛ لذا يجب أن نلجأ إلى الله، قال – سبحانه وتعالى- «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»، ( سورة الدخان: الآية 4).

ليلة القدر ليلة سلام، قال - تعالى-: « سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ»، ( سورة القدر: الآية 5)، مختتمًا: " من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمرنا بتحريها في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان.

ليلة القدر نزل فيها القرآن على لسان ملَك ذو قدر لرسول ذي قدر على أمة ذات قدر؛ فهذا من شرفها، قال – تعالى-: « شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ..»، ( سورة البقرة: الآية 158)، وقال أيضًا: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»، ( سورة القدر: الآية 1).

كما أن العبادة إلى الله في هذه الليلة خير من عبادة إنسان لربه صياما وقيامًا في ألف شهر، وفيها أيضًا تتنزل الملائكة ، قال – تعالى: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ»، ( سورة القدر: الآية 4). 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متى موعد ليلة القدر 2020 بالهجري والميلادي .. وعلاماتها الصحيحة

ليلة القدر وعلاماتها .. الشمس تطلع دون شعاع

العشر الأواخر من رمضان.. موعدها وفضلها وكيفية إحيائها

دار الإفتاء تنصح بـ أربع أمور يجب التقليل منها في العشر الأواخر من رمضان

المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر رمضان.. فيديو

ليلة القدر وعلاماتها.. أسرار لا تعرفها عن الليلة المباركة

ترشيحاتنا

منسي الأسطورة يتصدر تويتر.. ومغردون: ربنا سخر لك ملايين تدعو لك

لأول مرة منذ 1990.. الصين تتخلى عن أهداف النمو الاقتصادي بسبب كورونا

أول دليل علمي .. دراسة أمريكية: الإصابة بـ كورونا يقوي المناعة

الحكومة الصينية تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن فيروس كورونا .. فيديو

انفراد.. أسماء الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية فى 4 محافظات

نقابة الأطباء توضح للصحة خطورة عودة حملات صحة المرأة عقب العيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصق عليه راكب مصاب بسبب الأجرة.. كورونا يودي بحياة سائق تاكسي

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها

بتكلفة بسيطة.. طريقة عمل البسكويت بالقرفة