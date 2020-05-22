بعد حلقة الاختيار.. نجيب ساويرس: بكيت وكان نفسي يكون فيلم بنهاية سعيدة

عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تعقيبا علي حلقة أمس من مسلسل الاختيا ر واستشهاد العقيد أحمد المنسي في واقعة البرث . نشر رجل الاعمال نجيب ساويرس ، تغريدة





وكتب نجيب ساويرس: انا دمعتى سهلة بكيت برضه.. كان نفسى يكون فيلم بنهاية سعيدة والبطل ما يموتش بس عزائى هو عند ربنا فى جنته والخونة اللى قتلوه فى جهنم أو مستنياهم!.





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وتفاعل عدد من متابعيه، وعلقوا " كلنا بكينا والله"، " تجسيد لدور أولادنا واذي ضحوا بنفسهم علي بلدهم وترسيخ لعقيدتهم النصر او الشهادة

البطل بيسلم بطل والشهيد يمشي يجي مكانه ألف علي راي #منسي احنا كتير".





وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .





وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏





ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.





ويقدم أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.