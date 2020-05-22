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أخبار البلد

ساويرس عن كورونا: كله يقعد في الشمس ويسيب مسافات

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:18 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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ميرنا محمود
نشر نجيب ساويرس تغريدة جديدة بشان فيروس كورونا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب نجيب ساويرس: "يالا كله يقعد فى الشمس بس سيبوه مسافات.. الشمس تبعد الكورونا".

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وحازت التويتة على إعجاب الكثير وجاءت معظم التعليقات ساخرة، "المسافه دي عشان لما نسيح نعرف نسيح علي بعض"، "تعرف حضرتك لما اتعمل الحظر الكلي الإعداد زادت ولما كنا بننزل الشغل كانت الأعداد أقل معنى كده إن فعلا الشمس ليها دور كبير جدا"، "عشان الي مش هيموت بكرونا يموت بضربة شمس".

يذكر أن شدد  نجيب ساويرس على أنه لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية وأحداث التباعد الاجتماعي بين الجميع، مشيرا إلى أننا نحارب فيروس كورونا زي الناموس وبنضرب عيله مدافع، وأن نسبة الإصابة بفيروس كورونا معظمهم كبار السن ولن ينتشر بسرعة كما يعتقد البعض.

وأضاف  في نفس السياق أن فيروس كورونا أخذ زخم إعلامي أكبر من حجمه الطبيعي خاصة عندما يصيب المشاهير وبالتالي يجعل حالة من الرعب ، مرددا " أنا لا أخاف من أي شيء إلا الله".


وأكد ضرورة عودة العمل بوعي جديد قائم على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامات، قائلا: "نعمل اللي علينا ولابد من توسيع رقعة الكشف للتعامل مع المصابين في البداية".
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