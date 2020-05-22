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بين الناس

خوفا من كرونا .. سكان شارع شاهين بعين شمس يستغيثون من التزاحم بسبب سوق عشوائى

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكت السيدة ميرفت إسماعيل ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تزاحم وتكدس المواطنيين نتيجة تواجد سوق عشوائى فى شارع شاهين المتفرع من حى عين شمس بمحافظة القاهرة .

وتقول فى رسالتها : نتضرر من تزاحم وتكدس المواطنيين نتيجة تواجد سوق عشوائى فى شارع شاهين المتفرع من حى عين شمس بمحافظة القاهرة، بالمخالفة لكل تعليمات السلامة والأمان التى تعمل على الوقاية من فيروس كورونا ومن أهمها التباعد أو فيما يعرف بالمسافة الآمنة.
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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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