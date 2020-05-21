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بين الناس

رغم التحذيرات .. تكدس وزحام أمام مكتب تأمينات دمنهور بمحافظة البحيرة

الخميس 21/مايو/2020 - 08:54 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا عدد من القراء من  المستحقين  للمعاش فى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التكدس والتزاحم  بالمخالفة لتعليمات السلام والآمان من فيروس كورونا  والتي من أهمها الحرص على  المسافة الآمنة.

ويقول فى رسالته: نعاني من مشكلة قلة الوعي فى بالشارع، حيث يمتد الزحام أمام مكتب البريد، بالإضافة إلى أن المواطنين لا يراعون المسافات بين بعضهم البعض مما يسهل سرعة انتشار فيروس كورونا.
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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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