رغم التحذيرات .. تكدس وزحام أمام مكتب تأمينات دمنهور بمحافظة البحيرة

شكا عدد من القراء من المستحقين للمعاش فى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التكدس والتزاحم بالمخالفة لتعليمات السلام والآمان من فيروس كورونا والتي من أهمها الحرص على المسافة الآمنة.





ويقول فى رسالته: نعاني من مشكلة قلة الوعي فى بالشارع، حيث يمتد الزحام أمام مكتب البريد، بالإضافة إلى أن المواطنين لا يراعون المسافات بين بعضهم البعض مما يسهل سرعة انتشار فيروس كورونا.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



