نجيب ساويرس: لن أعود للعمل السياسي.. وهكذا أقضي يومي في ظل كورونا.. فيديو

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس ، إنه يقضي يومه في الحجر الصحي بطريقة عادية بدايتها من قراءة الصحف وبعدها يتابع أعماله ثم يزور أقاربه، موضحا أنه يشاهد المسلسلات الدرامية ويمارس الرياضة لمدة ساعة يوميا ويسمع موسيقى.





أن علاقته جيدة بالسوشيال ميديا ويتواصل بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتفاعل مع الناس خلال تويتر، وحريص على الرد على كل الناس، إلا البعض الذي يتطاول؛ يفضل عدم الرد. وأضاف " ساويرس " خلال حواره على قناة "روسيا اليوم"









وأوضح نجيب ساويرس أن "الحياة سوف تعود إلى طبيعتها ولكن سنعيش بمعايير وضوابط جديدة"، مضيفا "استفدت من فيروس كورونا، ورجعت اصلي تاني، وافتكرت ربنا".





وأشار إلى أنه لا يفضل الدخول في السياسية مرة أخرى، ومشاركته السابقة كانت لاسباب وهو وجود تيار معين يهدد بأخذ البلاد في مكان بعيد وكان يخشى على الدولة منهم.