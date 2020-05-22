حظر 4 أسواق أسبوعية.. وتعقيم مركز التعليم المدني بشكشوك قبل استقباله لمصابي كورونا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواى، برئاسة المهندس مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى، وذلك بناء على تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالالتزام بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء، بحظر الأسواق والسويقات الأسبوعية، خلال ال٢٤ ساعة الماضية.





وأكد رئيس المركز على خطوات استباقية منذ فجر اليوم بمتابعة شوارع المدينة والمرور المستمر بها لحظر الأسواق الأسبوعية وأسفرت عن حظر السوق الأسبوعي بمدينة أبشواى حيث وجه السيد رئيس المركز بالدفع بكامل قسم الإشغالات ومختلف معدات الوحدة ( لوادر – سيارات )، وتواجد نواب رئيس المركز وسكرتير عام المركز ورؤساء القرى، لمعاونة قسم الإشغالات بالوحدة والتأكد من عدم افتراش البائعين لبضائعهم.





وأضاف "مسعود" بأنه تم مصادرة بضائع المتسربين من الباعة وأيضا التحفظ على البضائع المخبأة بمداخل العمارات السكنية وفض أي تجمعات أولا بأول من شارع الجمهورية وشوارع المدينة الرئيسية والفرعية، كما تم مصادرة فروشات الملابس والسيارات الخشبية المستخدمة لبيع الخضراوات.





وتابع رئيس المركز حظر سوق المواشي بمدينة ابشواى ( مغلق منذ بدء القرارات وممنوع الدخول إليه تماما ) بالإضافة إلى حظر السوق الإسبوعي بابو شنب، وحظر السوق الإسبوعي بشكشوك.









وقام "مسعود" بتعقيم كامل لمركز التعليم المدني بشكشوك بعد صدور قرارا الدكتور محافظ الفيوم بتخصيص المركز كمكان للعزل لأي حالات إصابة محتملة، وذلك بالتعاون مع حزب مستقبل وطن أمانة مركز أبشواى، وتحت إشراف محمد موسي رئيس الوحدة وسعاد السيد سكرتيرة الوحدة.





وحرص رئيس مجلس المدينه على استمرار أعمال منظومة النظافة ورفع 350 طن قمامة ومخلفات من شوارع المدينة والقري التابعة خلال الفترة الصباحية والمسائية، واستكمال أعمال تطوير القري وأعمال بناء سور تجميلي ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة بالوحدة المحلية بشكشوك واستكمال صيانة كشافات الإنارة.



