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أخبار العالم

لتدخله الخارجي في ليبيا.. البرلمان التونسي يوافق على مساءلة الغنوشي.. تفاصيل

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:00 م
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
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شيماء مصطفى
وافق البرلمان التونسى على عقد جلسة عامة لمساءلة راشد الغنوشى رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة "إخوان تونس".

وقرر البرلمان التونسي عقد الجلسة في الـ 3 من يونيو المقبل لمساءلة الغنوشي حول اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

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وذكرت وسائل إعلام تونسية إن اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري لعقد الجلسة تهدفُ لإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا.

وكان رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أثار أزمة كبيرة في تونس، بعد الرسالة التي وجهها إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وتهنئته لها بعد سيطرة قواته المدعومة من تركيا على قاعدة الوطية الجوية.

وانتقدت الأحزاب المعارضة والمؤيدة لـ راشد الغنوشي، ما فعله الأخير، وكشروا عن أنيابهم بسبب دعم رئيس البرلمان للوفاق.

وأدانت 7 أحزاب سياسية تونسية، في بيان مشترك، الاتصال الهاتفي الذي أجراه، الغنوشي بفايز السراج، وتهنئته له.

وأكدت أحزاب "التيار الشعبي، والعمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب، وحركة البعث"، الاتصال تجاوز لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها.
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