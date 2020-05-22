AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

خطوات استلام الأبحاث من الطلاب بالشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:03 م
طلاب الازهر
طلاب الازهر
Advertisements
محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن خطوات استلام الأبحاث من الطلاب بالشهادتين الإبتدائية والإعدادية بالمعاهد على مستوى الجمهورية.

ونبه قطاع المعاهد الأزهرية، على اتباع الخطوات الإجرائية التالية في تنفيذ التعليمات الواردة

١ - اللجنة المشكلة من أعضاء الكنترول في كل معهد لاستلام الأيعاث من الطلاب ينتهي عملها في موعد أقصاه يوم 
الخميس الموافق ٤ / ٩ /٢٠٢٠م. 

٢ـ يتم تسليم هذه الأبحاث من المعهد إلي اللجنة المشكلة بالمنطقة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ١١ /٢٠٢٠/٩م. 

٣ اللجنة المشكلة بالمنطقة تسلم الابحاث إلى لجنة النظام والمراقبة في موعد أقصاه يوم السبت الموافق ١٣/ ١٠٢٠١٩. 

٤ - تشكل لجنة تصحيح من رئيس ومساعد وأعضاء للتقييم. 

٥ - تبدأ أعمال مركز التصحيح يوم الثلاثاء الموافق ١٦/ ٩/ ٢٠٢٠ م وتنتهي يوم الخميس الموافق ١٨/ ٢٠٢٠/٩م 

٦ - يبدا العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة ( الابتدائية / الإعدادية ) اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ١٠ /٦ / 
٢٠٢٠ م حتى يوم الخميس الموافق ٢٥/ ٦ /٢٠٢٠م. 
٧ـ تشكل لجنة النظام والمراقة للفصل الدراسي الثائي للعام الدراسي ٢٠١٩ /٢٠٢٠م لكل كنترول على النحو التالى : 
ب ـ رؤساء الحجرات / مساعدي رؤساء الحجرات . 
أـ رئيس الكنترول / مساعد رئيس الكنترول . 
د - أعضاء الفصل الدراسي الثاني : 
ج- أعضاء الحاسب الآلى . 
يتم الاستعانة بعدد لا يزيد عن نصف أعداد أعضاء الفصل الدراسي الأول ومن غير المنتدبين بالعمل به . 
هـ - لجنة النظام والمراقبة التي عدد طلابها ٠٠ ٥ طالب فأقل تشكل من ( رئيس كنرول، مساعد رئيس ، أربعة 
أعضاء بمن فيهم عضو الحاسب ) . 
و- يندب العمال بلجنة النظام والمراقبة للشهادتين ( الابتدائية / الإعدادية ) بواقع عامل لكل ٦ أعضاء منتدبين فعث للعمل 
يعد أدني عامل واحد لكل كنررل بالإضافة إلى ( ٣ عمال حراسة) - عامل سويتش عامل بريد عامل بوابة ) . 
٨ـ تسلم نتائج الشهادة ( الابتدائية / الإعدادية ) إلى الإدارة المركزية للامتحانات في موعد أقصاه الخميس الموافق 
٢٥/ ٢٠٢٠/٩م تمهبدا للاعتماد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل المشروع البحثى للتقييم لصفوف النقل بالمعاهد الأزهرية

قرارات الأزهر اليوم.. امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في مواعيدها.. بحث لتقييم صفوف النقل.. امتحان 1000 طالب بالخارج إلكترونيا بالتعاون مع السفارات الخارجية

إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية واستبدالها بمشروع بحثي

ما مصير امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ؟ .. وكيل الازهر يجب

ترشيحاتنا

شائعات وتحريض..الداخلية تعلن ضبط خلية اخوانية تنتج افلاما مفبركة للجزيرة

أخبار الفن.. أمير كرارة يصدم الجميع: المنسي جالي في المنام وقالي إنه مبسوط.. الموت يفجع الفنان محمد محمود

هدية "الاختيار".. أمير كرارة في صور واحدة مع الشهيد منسي .. شاهد

الصحة: مادتا إيبو بروفين وديكلو فيناك لا تنشطان فيروس كورونا

نقابة الأطباء توضح للصحة خطورة عودة حملات صحة المرأة عقب العيد

أفطر في رمضان يوما أو أكثر بدون قصد هل عليه كفارة؟.. الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكزس lexus تقرر تخفيض أسعارها في مصر بقيمة 500 ألف جنيه

ببنطلون ممزق.. دومينيك حوراني تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

رفع كفاءة الكورنيش بمطروح