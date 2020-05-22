شوقي علام: أخرجوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد لإطعام المساكين والفقراء

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن زكاة الفطر يجوز أن نخرجها من أول يوم فى رمضان وذلك بسبب الظرف الاستثنائى الذى نمر به.

وأضاف مفتى الديار خلال كلمته على قناة دى أم سي، أن المسلم الذى لم يخرج الزكاة عليه أن يخرجها قبل العيد وتحديدًا قبل صلاة العيد التى سنصليها فى بيوتنا.

وأشار مفتى الديار إلى أن كل مواطن عليه ان يتحرى عن المكان الذي سيدفع فيه أمواله للزكاة.

ولفت مفتى الديار، إلى أن إخراج الزكاة نقدا فى هذه الفترة هو المناسب للفقراء و المساكين، وكشف أن هذه الفريضة لإغناء الفقراء و المساكين فى هذا اليوم.

وأوضح مفتى الديار، أن غالب المجتمع يحتاج ان يخرج الزكاة نقود، ولكن هناك بعض المواطنين يتمسكون بإخراج الزكاة نقود.