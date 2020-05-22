AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شوقي علام: أخرجوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد لإطعام المساكين والفقراء

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:38 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
Advertisements
البهي عمرو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن زكاة الفطر يجوز أن نخرجها من أول يوم فى رمضان وذلك بسبب الظرف الاستثنائى الذى نمر به.

وأضاف مفتى الديار خلال كلمته على قناة دى أم سي، أن المسلم الذى لم يخرج الزكاة عليه أن يخرجها قبل العيد وتحديدًا قبل صلاة العيد التى سنصليها فى بيوتنا.

وأشار مفتى الديار إلى أن كل مواطن عليه ان يتحرى عن المكان الذي سيدفع فيه أمواله للزكاة.

ولفت مفتى الديار، إلى أن إخراج الزكاة نقدا فى هذه الفترة هو المناسب للفقراء و المساكين، وكشف أن هذه الفريضة لإغناء الفقراء و المساكين فى هذا اليوم.

وأوضح مفتى الديار، أن غالب المجتمع يحتاج ان يخرج الزكاة نقود، ولكن هناك بعض المواطنين يتمسكون بإخراج الزكاة نقود.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز اخراج زكاة الفطر قبل دخول شهر رمضان.. دار الإفتاء تجيب

شوقي علام: يجوز تقديم الزكاة عن موعدها لتحقيق المصلحة الشرعية

مقدار زكاة الفطر للحامل.. هل تجب على الجنين في بطن أمه؟.. تعرف على آراء الفقهاء

النبي استلف زكاة عامين ... المفتي: تعجيل إخراج الزكاة لسنتين قادمتين جائز

6 فوائد لإخراج زكاة الفطر.. البحوث الإسلامية يوضح

زكاة الفطر 2020 في مصر .. 15 جنيها عن الفرد وهذه أحكامها

ترشيحاتنا

هل الزكاة تكون عن المال كله أم الذي حال عليه الحول؟ الإفتاء ترد.. فيديو

نجح في اختباره على البشر.. نيتسيم لقاح روسي يقضي على كورونا نهائيًا

نيوكاسل تنضم لـ الأسطول .. اكتساح الملاك العرب للملاعب العالمية واستثمارات بالمليارات

العاهل الأردني يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

سمير راغب عن ضبط أفلام مفبركة عن أوضاع مصر: تستهدف إثارة الفتنة والنيل من وعي المصريين

الحكومة تنفي ترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون ممزق.. دومينيك حوراني تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

رفع كفاءة الكورنيش بمطروح

نشرة المرأة والصحة.. لقاح ينجح في إنتاج أجسام مضادة لـ كورونا.. وصور تبرز جمال رانيا منصور