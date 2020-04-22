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شوقي علام: يجوز تقديم الزكاة عن موعدها لتحقيق المصلحة الشرعية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:14 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
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البهي عمرو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن كل مواطن عليه ان يتحري عن المكان الذى سيدفع فيه أمواله للزكاة.


وأضاف مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة الذي يشرف عليه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب و مصر الخير و الأورمان جميعها مؤسسات ثقة للتبرع.


ولفت مفتي الديار المصرية ، إلى أن وزارة القوى العاملة أحسنت بتسجيل العمالة غير المنتظمة و صرف مبلغ 500 جنيه لهم على مدار ثلاثة أشهر.


وأشار المفتي إلى أن الجميع مطالب بالدعاء إلى الله لرفع البلاء عن مصر.


وكشف أن جمهور العلماء أكدوا أنه لا حرج فى إخراج الزكاة هذا العام و العام المقبل، وأنه يجوز تقديم الزكاة عن موعدها لتحقيق المصلحة الشرعية.


وتابع: أنه لا مانع شرعًا لإخراج الزكاة العام المقبل فى ظل الظروف الحالية.

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