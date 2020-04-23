AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دار الإفتاء لا تنظر لـ أحكام الإعدام التي تأتي.. شوقي علام يرد

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:01 ص
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
Advertisements
البهي عمرو

علق الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على الشائعة التى تقول إن " دار الإفتاء لا تنظر لـ الاحكام الخاصة بالإعدام التى تأتى لها".


وأضاف مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن الدار تدرس كل قضية على حدة دراسة متأنية وواسعة .


وأوضح المفتي، أن القضايا التى تأتى إلينا ندرس كل واحدة لنخرج بالرأي الشرعي، وأن كل أوراق القضايا تأتى للدار.


ولفت لى أن الدار تبذل جهدًا قضائيا قويًا فى كل قضية تحال لـها.


وأشار مفتي الديار المصرية ، إلى أن قضاء مصر راق وحضاري وشامخ ومحقق للعدالة، وأن الدار تبدي الرأى الشرعي فقط وليس القانوني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يبحث مع المفتى قضايا التجديد وسبل التعاون العلمي

حكم الشرع في بيع جواز السفر

مفتي الديار يكشف عن الأماكن المتاح رؤية الهلال منها .. فيديو

دار الإفتاء: الصوم يساعد على تجاوز الإصابة بفيروس كورونا

مفتي الديار: تاريخنا لا يوجد به إملاء من أحد.. فيديو

ترشيحاتنا

بأوامر ملكية.. تفاصيل التغييرات الجديدة على صلاة التراويح في الحرم المكي

بعد الهجوم عليهن.. 10 صور لأبطال مسلسل حكايات بنات.. شاهد

ضابط شرطة يقيم دعوى ضد وكالة رويترز لنشرها صورته في تقرير مفبرك

بالعجوة والزنك.. القضاء على الخفافيش بسمالوط

بأمر رئيس الجمهورية.. زيادة المعاشات يوليو المقبل | 5 معلومات

موعد استئناف دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير

الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي البطيخ

أستمتع بمحاولاتى الفاشلة.. كنزى عمرو دياب تثير جدلا بإطلالة جريئة.. شاهد