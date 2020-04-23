دار الإفتاء لا تنظر لـ أحكام الإعدام التي تأتي.. شوقي علام يرد

علق الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على الشائعة التى تقول إن " دار الإفتاء لا تنظر لـ الاحكام الخاصة بالإعدام التى تأتى لها".





وأضاف مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن الدار تدرس كل قضية على حدة دراسة متأنية وواسعة .





وأوضح المفتي، أن القضايا التى تأتى إلينا ندرس كل واحدة لنخرج بالرأي الشرعي، وأن كل أوراق القضايا تأتى للدار.





ولفت لى أن الدار تبذل جهدًا قضائيا قويًا فى كل قضية تحال لـها.





وأشار مفتي الديار المصرية ، إلى أن قضاء مصر راق وحضاري وشامخ ومحقق للعدالة، وأن الدار تبدي الرأى الشرعي فقط وليس القانوني.