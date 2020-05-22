البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر.. والصحة تعلن الطوارئ

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لاستقبال عيد الفطر ووضع خطة مكثفة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية و المديريات الخدمية بنطاق المحافظة لضمان توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين ، روعى فيها إتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تنفذها المحافظة ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره





وأشار محافظ البحيرة إلى الانعقاد المستمر خلال فترة العيد وعلى مدار ال24 ساعة لغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والشركات ، لرصد أية مشكلة قد تطرأ وحلها على الفور والتيسير على المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية .





شدد اللواء آمنة على استمرار وتكثيف حملات التعقيم والتطهير التى تنفذها المراكز والمدن والمديريات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطهير ورش الشوارع والميادين وواجهات المحلات والمنازل وأى موقع تظهر به حالات إيجابية او اشتباه









ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات وخاصة الأسعاف والمستشفيات والحماية المدنية والمرور والوحدات المحلية والتواصل المستمر والتدخل المباشر لحل اى مشكلة قد تطرأ مع منع اى تجمعات او احتفالات بعيد الفطر واستمرار غلق الحدائق والمتنزهات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا





وطالب المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين وشرطة المرافق والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحال للتأكد من توافر السلع والمنتجات بالأسعار والمواصفات المقررة والتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة عليها ، ومنع كافة صور الغش التجاري مع تشديد الرقابة على مستودعات اسطوانات الغاز للتأكد من توافرها والالتزام بالاسعار المقررة .





ووجه المحافظ مديرية الطب البيطري برفع درجة الإستعداد وتلقى أية شكاوى أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق وإتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها مع إستمرار فتح المجازر بصفة منتظمة يوميًا.





واشار إلى التنسيق مع الأمن والمرور لضبط الحركة المرورية ومتابعة التزام المواطنين بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاخيرة ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشكيل لجان للمرور اليومي بمختلف القرى والمراكز لمتابعة تطبيق القرارات خلال فترة العيد





ووجه وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ ورفع حالة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية مشيدا بكافة الجهود الكبيرة لقطاع الصحة والاطقم الطبية بالمحافظة التى تواصل العمل اليل بالنهار لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين





كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بشركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والتأكيد على عمل جميع المحطات بكامل كفاءتها ومتابعة الصيانة الدورية لها مشددا على التنسيق بين الوحدات المحلية والامن وكافة الجهات المعنية لتكثيف حملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وايقاف اى اعمال بناء مخالف والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتعدى والمخالفة وخاصة خلال فترة الاجازة والعطلات مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتقديمهم الى السلطات المختصة وانفاذ القانون





ويهيب المحافظ بالمواطنين الالتزام بكافة القرارات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والبقاء بالمنازل خلال فترة العيد قدر المستطاع حرصا على امنهم وسلامتهم مؤكدا ان كافة اجهزة وقطاعات المحافظة تعمل ليلا ونهارا للعمل على خدمتهم وتلبية احتياجاتهم



