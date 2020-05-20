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محافظات

اخترقوا الحظر.. غلق وتشميع 10 محلات وجيم رياضي و2 مقهى في البحيرة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:35 م
غلق وتشميع 10 محلات
غلق وتشميع 10 محلات وجيم رياضي و2 مقهى في البحيرة
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جمالات الدمنهورى
أعلنت الوحدات المحلية بمركزى دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة عن غلق ١٠ محلات و٢ مقهى وجيم رياضى مخالفة لقرارات رئيس الوزراء الخاصة بالحظر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المخترقين لقرارات الحظر.


وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف واستمرار الحملات اليومية لتنفيذ جميع القرارات الخاصة بغلق المقاهى والكافتيريات وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.




وفي إطار ذلك، نفذت الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وكفر الدوار عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن:


غلق وتشميع 10 محلات بكلا المركزين لمخالفتهم قرارات ومواعيد الغلق، وتمكنت الحملات من غلق وتشميع جيم رياضي و2 مقهى بمنطقة افلاقة وأبو الريش بدمنهور.


وجاءت الحملات فى إطار اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

اخترقوا الحظر.. غلق وتشميع 10 محلات وجيم رياضي و2 مقهى في البحيرة
اخترقوا الحظر.. غلق وتشميع 10 محلات وجيم رياضي و2 مقهى في البحيرة
اخترقوا الحظر.. غلق وتشميع 10 محلات وجيم رياضي و2 مقهى في البحيرة
اخترقوا الحظر.. غلق وتشميع 10 محلات وجيم رياضي و2 مقهى في البحيرة
اخترقوا الحظر.. غلق وتشميع 10 محلات وجيم رياضي و2 مقهى في البحيرة
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