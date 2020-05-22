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نصائح فعالة للحفاظ على الوزن والصحة في آن واحد.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:27 م
نصائح فعالة للحفاظ
نصائح فعالة للحفاظ على الوزن والصحة في آن واحد
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آية التيجي - لمياء الياسين- إيهاب أشرف- نور المصري
نحتاج جميعنا إلى التخلص من الوزن الزائد دون التأثير على صحتنا، وذلك لان الصحة والوزن مكملان لبعضهم البعض، فلا يمكن التمتع بصحة جيدة، إلا إذا كان الشخص لديه وزن مثالي.

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وقال الدكتور سمير نيروز استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام، انه يمكن الحفاظ على الوزن والصحة بطريقة واحدة، وهو الأمر الذي يوفر الأمان بالنسبة للشخص لعدم الإصابة بالأمراض المزمنة، ومن ابرز الطرق يمكن اتخاذها ما يلي:

1- تنظيم مواعيد تناول الطعام :
وتابع نيروز في برنامج هيلثي المذاع على موقع "صدى البلد" الإخباري، ان يجب تناول طعام الإفطار في وقت محدد، وهو الأمر الذي يساهم في ضبط معدلات الحرق للجسم.

2- الاعتماد على الأطعمة الصحية :
واضاف نيروز، ان اتباع نظام غذائي صحي لا يعني الحرمان من تناول الطعام، ولكن اتباع الطرق الصحية في إعداد الطعام، وذلك عبر تناول الخضروات بشكل أكبر، والشوربة، والابتعاد عن الحلويات والمأكولات ذات الدسم الكبير.

3- استخدام الزيوت الصحية:
وتابع نيروز، انه يفضل استخدام في طهي الأطعمة المعدة في المنزل الزيوت الصحية، والابتعاد عن السمن والزيوت المهدرجة، والتي تسبب في ضررًا أكثر من نفعها.

4- تناول الفاكهة كسناكس :
وأشار نيروز، إلى انه يمكن استغلال الفواكه بجميع انواعها كسناكس بين الوجبات للسيطرة على الشهية، والابتعاد عن تناول الأطعمة الغير صحية.

5- الحلويات:
وأوضح نيروز، لا يعني اتباع حمية غذائية عدم تناول الحلويات، ولكن يجب تناول الحلويات بكميات مقننة، لذا يمكن تناولها مرة واحدة في الأسبوع، وذلك حتى لا تسبب في ارتفاع نسب ومستويات السكر في الدم.

6- تأخير وجبة السحور:
ومن جانبه، يفضل دائما تأخير وجبة السحور، على ان تتناول البروتينات المتمثلة في الفول ، مع البيض والجبنة القريش و الخضروات كـ الخيار والطمام.

7- تجنب العيش الأبيض:
وأكد نيروز، انه لا يجب استهلاك العيش الأبيض بكميات كبير لما به من سعرات حرارية عالية، ويمكن استبداله بالعيش البلدي البني، او العيش السن، لما يحتويه من سعرات حرارية اقل.

وإليكم الفيديو كامل من هنا ..
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