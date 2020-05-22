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المفتى: الصوم الحقيقي لله سيكون فتحا جديدا على الإنسان

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:42 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
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البهي عمرو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه جاء وقت الرحيل لهذا الضيف الكريم، الذى سيتركنا وما قدمنا فيه من أعمال، موضحًا أن الإنسان إذا ما صام صوما حقيقيا لله عز وجل سيكون فتحًا جديدا له.


وأضاف مفتى الديار خلال كلمته على قناة دى أم سي، أن هذه الشهر الكريم سيتركنا بالفرح والحزن، فرحًا بما قدمنا من صوم وطاعة و قراءة  القرآن، وما قدمنا من معاملة حسنة.


وأشار مفتى الديار إلى أن للصائم فرحتين فرحة عن إفطاره وفرحة يوم عيده بعيد الفطر، ففرح العيد ما بعده فرح.


ولفت مفتى الديار، إلى أن الحزن سيكون بسبب فراق هذا الشهر الفضيل برحمته، وفيه تربط الشياطين ويتهيأ المواطن للطاعة.


ودعا مفتى الديار، الله أن يبلغنا رمضان فى العام المقبل، ودعا الله أن يحمى مصر والمصريين.

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