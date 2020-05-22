استعدادا لعيد الفطر..المنيا تواصل أعمال الرش والتطهير والنظافة

قال اللواء إسامة القاضي محافظ المنيا ان الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنيا

ازالت 30 حاله تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 3 حالة تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 770 متر مربع، و27 حالة تعدى على أراضي زراعية خاصة على مساحة 4341 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني





خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الخميس، 811 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3915 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2881 حالة إزالة مباني بمساحة 395291 متر مربع .

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شدد المحافظ، على تكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيرًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا الي أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة







كما واصلت مراكز ومدن المحافظة ، تكثيف جهودها لتنفيذ الاعمال ضمن خطة المحافظة استعدادًا لعيد الفطر المبارك، حيث وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ اعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الانارة، والاستمرار في اعمال التجميل الدهانات بمداخل المراكز والقري التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيرًا على ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الاعمال وفقا لخطة المحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال فترة قبل واثناء وبعد عيد الفطر المبارك، من خلال الغاء الاجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.





من جانبها واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تنفيذ اعمال دهانات للبلدورات داخل شوارع المدينة، كما تم رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية بقريتي صفط اللبن والبرجاية، وتنفيذ اعمال الرش والتطهير والتعقيم بقرية صفط اللبن وبمكاتب البريد والمدرسة الابتدائية لقرية زهره، اجراء اعمال الصيانة الدوروية لأعمدة الانارة بطريق مصر اسوان بنطاق قرية البرجاية



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كما نظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، اعمال الرش والتطهير بالشوارع والاحياء الداخلية للمركز، واجراء اعمال الصيانة لأعمدة الانارة داخل المركز وبقرية البيهو، ونفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، خلال ساعات الحظر، اعمال نظافة عامة داخل الشوارع الرئيسية بالمركز، تنفيذ اعمال التجميل والدهانات بشوارع المركز. كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، اعمال النظافة العامة بعدد من الاحياء الداخلية وبقريتي اتليدم وسفاي



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كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوه، تنفيذ اعمال النظافة بقرية عطف حيدر التابعة للمركز خلا ساعات الحظر، وتواصل الوحدة المحلية لمركز مغاغه، تنفيذ اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية أبا الوقف التابعة للمركز

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