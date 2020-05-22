AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

طوارئ فى القليوبية خلال العيد.. منع التجمعات وغلق متنزهات القناطر والحدائق والكورنيش

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:49 م
مراسي القناطر
مراسي القناطر
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الطوارئ لاستقبال أسبوع عيد الفطر المبارك بالمحافظة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي مرض كورونا المستجد.

وقال المحافظ إنه تقرر منع التجمعات نهائيا بأي صورة من الصور خلال فترة العيد والأسبوع المقبل تماما موجها بغلق كافة الطرق المؤدية للمقابر والجبانات لمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد وكذا منع إقامة الملاهي الشعبية.

أوضح المحافظ أنه تقرر غلق كورنيش النيل بكافة المدن بالقليوبية وخاصة في منطقة الفلل ببنها مع فتح المطاعم لـ "التيك أواي" حتى الساعة الخامسة مساءا بداية وقت الحظر والسماح للعمل دليفري في أوقات الحظر.

وأضاف محافظ القليوبية أنه تقرر استمرار غلق المنتزهات والمتاحف بالقناطر الخيرية والحدائق وكورنيش النيل بالتنسيق مع وزارة الري خلال فترة عيد الفطر المبارك لمنع التجمعات والزحام بين المواطنين.

وأكد الهجان أنه تم التنسيق مع اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية لاتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المدن وخاصة فى منطقة حدائق القناطر الخيرية وكورنيش العاصمة بنها وشبرا الخيمة لمنع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية على مدار الساعة خلال أيام عيد الفطر المبارك لمنع أي تجمعات.

وأوضح المحافظ أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة موضحا أنه من المقرر رفع حالة الاستنفار الأمني ونشر دوريات ثابتة ومتحركة وأفراد أمن سريين بجميع المدن وأماكن المتنزهات وعلى كورنيش النيل طوال أيام الاحتفالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوريات أمنية لمنع التجمعات واستمرار غلق الحدائق في القليوبية

شم النسيم بدون تجمعات.. المحافظات تعلن إجراءات مشددة..ومحافظ يغلق طريق البحر على الشباب

المحافظات تستعد لشم النسيم بإجراءات مشددة لمواجهة كورونا.. وقف المراكب النيلية وغلق الحدائق.. وأكمنة ثابتة ومتحركة لرصد التجمعات

للمرة الأولى في شم النسيم.. حدائق القناطر الخيرية تخلو من الزائرين.. فيديو وصور

لمنع التجمعات فى شم النسيم .. حواجز مرورية بكورنيش بنها

في شم النسيم.. كورنيش بنها يخلو من المواطنين وغلق الحدائق والمتنزهات

ترشيحاتنا

الناجي الوحيد من موقعة البرث.. من هو؟

فركش خيانة عهد.. يسرا تحتفل بانتهاء التصوير

الدينار الكويتي يقفز 34 قرشا.. أسعار صرف العملات العربية بالبنك الأهلي

الحكومة: لا صحة لاستبعاد المواد غير الأساسية من امتحانات الثانوية العامة

5 إشارات تنذر بـ سرطان الغدة الدرقية

فيديوجراف.. الغسل من الجنابة بالصابون واجب في هذه الحالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النتيجة مذهلة.. طريقة تطويل الشعر بماء البصل

شانجان changan تقرر طرح موديل جديد في مصر.. صور

5 إشارات تنذر بـ سرطان الغدة الدرقية