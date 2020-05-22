طوارئ فى القليوبية خلال العيد.. منع التجمعات وغلق متنزهات القناطر والحدائق والكورنيش

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الطوارئ لاستقبال أسبوع عيد الفطر المبارك بالمحافظة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي مرض كورونا المستجد.





وقال المحافظ إنه تقرر منع التجمعات نهائيا بأي صورة من الصور خلال فترة العيد والأسبوع المقبل تماما موجها بغلق كافة الطرق المؤدية للمقابر والجبانات لمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد وكذا منع إقامة الملاهي الشعبية.





أوضح المحافظ أنه تقرر غلق كورنيش النيل بكافة المدن بالقليوبية وخاصة في منطقة الفلل ببنها مع فتح المطاعم لـ "التيك أواي" حتى الساعة الخامسة مساءا بداية وقت الحظر والسماح للعمل دليفري في أوقات الحظر.





وأضاف محافظ القليوبية أنه تقرر استمرار غلق المنتزهات والمتاحف بالقناطر الخيرية والحدائق وكورنيش النيل بالتنسيق مع وزارة الري خلال فترة عيد الفطر المبارك لمنع التجمعات والزحام بين المواطنين.





وأكد الهجان أنه تم التنسيق مع اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية لاتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المدن وخاصة فى منطقة حدائق القناطر الخيرية وكورنيش العاصمة بنها وشبرا الخيمة لمنع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية على مدار الساعة خلال أيام عيد الفطر المبارك لمنع أي تجمعات.



