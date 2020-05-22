وكيل صيدلة عين شمس: التعليم عن بعد يواجه بعض التحديات

قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن سير العملية التعليمية عن بعد عبر منصات التعليم لم يكن جديدا لطلاب صيدلة.









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وأَضاف وكيل كلية الصيدلة لـ صدي البلد انه توجد بعض التحديات التي تواجههم وهي الجزء العملي لذلك تم تأجيله لطلاب فرق النقل لحين رجوع الدراسة، أما عن الجزء النظري نقوم بعمل محاضرات تفاعلية وغيرها لتوصيل الطالب المعلومة علي أكمل وجه.









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وطالب بتوافر بنية تحتية سليمة لكي يتم تفعيل التعلم عن بعد بشكل صحيح، موضحا ان طلاب الدراسات العليا مستمرون في التعليم عن بعد عبر منصات التعليم.







