AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامي إمام يوجه رسالة لصناع مسلسل الاختيار .. شاهد

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:24 م
رامى أمام
رامى أمام
Advertisements
محمد بدران
علق المخرج رامى عادل امام على حلقة أمس من مسلسل الاختيار والتي تجسد بطولة شهداء القوات المسلحة المصرية في معركة مربع البرث.


ونشر محمد امام مقطع فيديو لشهداء ملحمة البرث وعلق عليها قائلًا "الحقيقة انا لسة مخلص حالا الحلقة ٢٨ من الاختيار ..تحية تقدير و احترام لكل صناع المسلسل علي هذا العمل الرائع الوطني اللي خللي اولادي اللي في سن الشباب يعرفوا يعني ايه وطنية ... يعني ايه فيه شباب في سنهم بيضحوا بعمرهم و شبابهم علشان بلدهم و ارضهم .. رسالة مهمة جدا في وقت مهم جدا .. فليرحم الله شهدائنا جميعا و يدخلهم فسيح جناته 🤲🏻 الفيديو البسيط ده اهداء مني لروح الشهداء و لصناعالعمل #الاختيار #منسي #منسي_لا_ينسى #منسي_الاسطورة"


تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.


وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

View this post on Instagram

الحقيقة انا لسة مخلص حالا الحلقة ٢٨ من الاختيار ..تحية تقدير و احترام لكل صناع المسلسل علي هذا العمل الرائع الوطني اللي خللي اولادي اللي في سن الشباب يعرفوا يعني ايه وطنية ... يعني ايه فيه شباب في سنهم بيضحوا بعمرهم و شبابهم علشان بلدهم و ارضهم .. رسالة مهمة جدا في وقت مهم جدا .. فليرحم الله شهدائنا جميعا و يدخلهم فسيح جناته 🤲🏻 الفيديو البسيط ده اهداء مني لروح الشهداء و لصناع العمل @tamermursi @karara.amir @petermimi @baherdewidar #الاختيار #منسي #منسي_لا_ينسى #منسي_الاسطورة

A post shared by Rami Imam (@ramimam) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا تشاهدوا هذه الحلقة.. تحذير ومفاجأة من مخرج الاختيار للمشاهدين في الحلقة 28

شاهد أول تعليق لـ ويزو بعد عرض الحلقة ٢٨ من مسلسل الاختيار

تزامنًا مع عرض الاختيار.. أحمد مكى ينعى البطل أحمد المنسي وشهداء الوطن

حاجة عظمة.. علي ربيع يشيد بحلقة أمس من مسلسل الاختيار

دافعوا عن الأرض بشجاعة.. اللبنانية نور: كنت فخورة بمشاهدة ملحمة البرث فى الاختيار

هدية "الاختيار".. أمير كرارة في صور واحدة مع الشهيد منسي .. شاهد

ترشيحاتنا

الأوقاف تكرم فريق عمل الاختيار بعد عيد الفطر

شاهد.. حمار يبكي فور رؤية صاحبه بعد غياب شهرين بسبب الحظر

وفاة سيموني مدرب إنتر الإيطالي السابق

أخبار الفن.. أمير كرارة يصدم الجميع: المنسي جالي في المنام وقالي إنه مبسوط.. الموت يفجع الفنان محمد محمود

الكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بتكساس

بينهم إعلامي شهير.. سقوط خلية إخوانية تنتج أفلاما مفبركة للجزيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطال لامع .. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

بـ الأسود اللامع | ياسمين عبد العزيز بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

بجوار الأهرامات .. ديانا حداد في إطلالة كلاسيكية أنيقة