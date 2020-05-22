رامي إمام يوجه رسالة لصناع مسلسل الاختيار .. شاهد

علق المخرج رامى عادل امام على حلقة أمس من مسلسل الاختيار والتي تجسد بطولة شهداء القوات المسلحة المصرية في معركة مربع البرث.









ونشر محمد امام مقطع فيديو لشهداء ملحمة البرث وعلق عليها قائلًا "الحقيقة انا لسة مخلص حالا الحلقة ٢٨ من الاختيار ..تحية تقدير و احترام لكل صناع المسلسل علي هذا العمل الرائع الوطني اللي خللي اولادي اللي في سن الشباب يعرفوا يعني ايه وطنية ... يعني ايه فيه شباب في سنهم بيضحوا بعمرهم و شبابهم علشان بلدهم و ارضهم .. رسالة مهمة جدا في وقت مهم جدا .. فليرحم الله شهدائنا جميعا و يدخلهم فسيح جناته 🤲🏻 الفيديو البسيط ده اهداء مني لروح الشهداء و لصناعالعمل #الاختيار #منسي #منسي_لا_ينسى #منسي_الاسطورة"









تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.









وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.



