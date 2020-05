رامي إمام يوجه رسالة لصناع مسلسل الاختيار .. شاهد

View this post on Instagram

الحقيقة انا لسة مخلص حالا الحلقة ٢٨ من الاختيار ..تحية تقدير و احترام لكل صناع المسلسل علي هذا العمل الرائع الوطني اللي خللي اولادي اللي في سن الشباب يعرفوا يعني ايه وطنية ... يعني ايه فيه شباب في سنهم بيضحوا بعمرهم و شبابهم علشان بلدهم و ارضهم .. رسالة مهمة جدا في وقت مهم جدا .. فليرحم الله شهدائنا جميعا و يدخلهم فسيح جناته 🤲🏻 الفيديو البسيط ده اهداء مني لروح الشهداء و لصناع العمل @tamermursi @karara.amir @petermimi @baherdewidar #الاختيار #منسي #منسي_لا_ينسى #منسي_الاسطورة