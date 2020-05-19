ربنا يخليك يا زعيم .. أحدث ظهور للفنان عادل إمام بصحبة ابنيه رامي ومحمد.. شاهد

نشر الفنان عادل إمام عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة جديدة له، ظهر فى الصورة بصحبة أبنائه الفنان محمد إمام والمخرج رامى إمام.





وعلق الفنان عادل إمام على الصوره بقلب أحمر.





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ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت بعض التعليقات كالآتي:





ربنا يخليكو لبعض ديما





بنحبك اوى يا زعيم ربنا يطول بعمرك





كل سنه وانت طيب يا زعيم





ويشارك عادل إمام فى السباق الرمضانى بمسلسل "فالنتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور .