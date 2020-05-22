بعد عرضها في مسلسل الاختيار.. حكاية ١١ يوما من الثأر لشهداء الواحات البحرية

واعتمدت العمليات على تقسيم

الواحات البحرية

وامتدادها إلى واحات الفرافرة بالوادي الجديد ومركز يوسف الصديق بالفيوم والحدود المتاخمة لمحافظة المنيا إلى نقاط يتولي كل منها جزء من القوات لفرض السيطرة الكاملة على أرض العمليات مع اللجوء إلى أدلة صحراء من البدو لرصد التحركات بالدروب الجبلية وصولا إلى حدود ليبيا التي يتسلل منها واليها العناصر الإرهابية مستغلين طرق وعرة لا يمكن للآليات العسكرية أو الشرطية الوصول إليها.